Украина вышла из ряда международных договоров СНГ в сфере энергетики

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил проект постановления о выходе страны из отдельных международных договоров сотрудничества в энергетической сфере, которые были заключены в рамках Содружества Независимых Государств.

Согласно документу, Украина выходит из Горной хартии государств-участников СНГ от 27 марта 1997 года; Соглашения о координации межгосударственных отношений участников СНГ в сфере использования атомной энергии в мирных целях от 31 мая 2013 года; Соглашения о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года и Соглашения об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии от 26 июня 1992 года.

Кроме того, Украина автоматически выходит из Протокола о внесении изменений в Соглашение об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии от 31 мая 2013 года.

"Правовая база относительно сотрудничества с СНГ в энергетической сфере преимущественно утратила свое практическое значение и требует пересмотра на предмет соответствия современному состоянию международных отношений в указанной сфере", - указано в пояснительной записке украинского Минэнерго к проекту постановления правительства.

Как утверждают в Минэнерго, выход из энергетических договоров СНГ не повлечет негативных последствий для Украины.

Министерство, начиная с марта 2014 года, не принимает участия в заседаниях Электроэнергетического Совета СНГ, сотрудничество в атомной энергетике и электроэнергетике в целом в рамках СНГ не осуществляется.