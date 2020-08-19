Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
на 19.08В России 937 321+4 828В мире 22 136 954+255 096

Украина выйдет из семи авиадоговоров СНГ

Украина выйдет из семи авиадоговоров СНГ
Фото: Reuters

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины постановил денонсировать семь международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств с 1993-го по 2001 годы.

"С 2014 года наша Госавиаслужба вынесла 107 тыс. постановлений о наложении штрафов на 14 млрд грн за то, что российские авиакомпании летают над территорией Крыма. ... Сегодня предлагается поддержать расторжение соответствующих договоров", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания кабмина в среду.

Правительство, в частности, поручило МИД уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из решения о создании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация" (22 января 1993 года, Минск); соглашения о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ (12 марта 1993 года, Москва); соглашения о практическом использовании положений ст. 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации (9 декабря 1994 года, Москва).

Киев также намерен разорвать соглашение о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации (9 декабря 1994 года, Москва); соглашение о сотрудничестве в обеспечении защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (26 мая 1995 года, Москва).

Кроме того, Украина планирует выйти из меморандума о принципах взаимодействия и сотрудничества в сфере гражданской авиации (3 ноября 1995 года, Москва); решения о реформировании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация" (16 марта 2001 года, Москва).

Украина СНГ Денис Шмыгаль

Новости

Координационный совет белорусской оппозиции сформировал президиум

Координационный совет белорусской оппозиции сформировал президиум

Лукашенко поручил КГБ выявить организаторов беспорядков

Мятежные военные объяснили, почему захватили власть в Мали

Лукашенко поручил военным следить за войсками НАТО в Польше и Литве

Лукашенко поручил военным следить за войсками НАТО в Польше и Литве

В Белоруссии допустили потерю четверти ВВП при отказе от Союза с РФ

В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Минздрав Белоруссии подтвердил гибель участника акций протеста в Бресте

Лавров сообщил о применении грубой силы к белорусской милиции

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

СБУ отвергла свою причастность к истории с "вагнеровцами" в Белоруссии

Лукашенко заявил об активизации работы над новой редакцией Конституции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');