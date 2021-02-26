Россияне удвоили расходы на отмечание 23 февраля

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На праздники по случаю 23 февраля траты россиян в 2021 году выросли вдвое к прошлогодним праздникам и достигли 7 млрд рублей, свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Сильнее всего выросли расходы отдыхающих на горных курортах и в городах Золотого кольца.

"Во время праздничных выходных львиная доля трат россиян в туристических поездках по стране пришлась на заведения общепита: в кафе и ресторанах популярных туристических направлений они оставили почти 6 млрд рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее, и на 13% больше, чем за тот же период предыдущей недели", - сообщила пресс-служба банка.

По данным ВТБ, расходы на развлечения в поездках - кино, театры и концерты, выросли в годовом измерении в два раза, до 589 млн рублей. Это на 43% больше, чем неделей ранее.

Расходы на гостиницы выросли на 42% в годовом измерении, на 32% - в недельном измерении и составили 238 млн рублей.

"В 2,6 раза год к году и на 85% по сравнению с предшествующей неделей увеличились расходы россиян на аренду автомобилей. При этом расходы на авиаперелеты и туры уменьшились на 48% год к году и составили всего 270 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

По данным ВТБ, в кафе и ресторанах Владимира, Суздаля, Ярославля и других городов Золотого кольца гости оставили почти 8 млн рублей - примерно в три раза больше, чем годом ранее. В 2,7 раза, до 3,5 млн рублей, выросли траты на бронирование местных гостиниц. Всего же туристические расходы в городах Золотого кольца увеличились в 2,5 раза год к году и составили 12,5 млн рублей.

Вдвое больше, чем годом ранее, туристы потратили и на пяти наиболее популярных горнолыжных курортах.

"Расходы там составили за три дня 33 млн рублей - на 114% больше, чем годом ранее, и на 16% больше, чем за предыдущие выходные. Больше всего туристы потратили на размещение - 21 млн рублей. Это в 2,4 раза превышает расходы на прошлогодних февральских праздниках. На развлечения лыжники и сноубордисты потратили в три раза больше, чем годом ранее. Расходы на кафе и рестораны увеличились в два раза - до 7,4 млн рублей. Траты на авиабилеты и туры выросли к прошлому году на 8%, до 3,3 млн рублей", - сообщает ВТБ.

Как следует из данных эквайринга, в разы нарастил выручку курортный кластер Краснодарского края. Расходы туристов там выросли в 2,4 раза к прошлому году и достигли 150 млн рублей. Свыше 105 млн рублей путешественники оставили в заведениях общепита - в три раза больше, чем год назад. В 2,7 раза увеличился оборот кубанских гостиниц - до 36 млн рублей. По остальным ключевым категориям трат также зафиксирован рост в несколько раз. Кратно увеличились и траты путешественников в Екатеринбурге, на Байкале и Алтае. Более скромный рост - на несколько десятков процентов - зафиксирован в традиционно популярных у туристов Казани и Нижнем Новгороде.

В Петербурге траты по основным туристическим категориям также выросли на 36% год к году и достигли 185 млн рублей. Сильнее всего увеличились траты в кафе и ресторанах - в два раза, до 60 млн рублей. На 57%, до 85 млн рублей, увеличились расходы туристов на гостиницы. При этом снизилась выручка театров, кино и концертных залов, наполняемость которых по-прежнему ограничена из-за эпидемиологической ситуации.