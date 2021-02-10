Китайский индекс Shanghai Composite обновил пятилетний максимум

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов в среду, при этом китайский Shanghai Composite достиг новых пятилетних максимумов.

Подъему котировок способствовал возобновившийся оптимизм в отношении восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, который поддерживается прогрессом в вакцинации против коронавируса, ожиданиями масштабного пакета финансовой помощи в США и хорошими экономическими данными, отмечают аналитики.

Потребительские цены в Китае в январе неожиданно снизились, цены производителей выросли впервые за год.

Как сообщило Государственное статистическое управление КНР, потребительские цены (индекс CPI) уменьшились на 0,3% в годовом выражении после повышения на 0,2% в декабре. Эксперты не ожидали изменения, свидетельствуют данные Trading Economics.

Снижение потребительских цен в Китае в январе отражает, главным образом, более высокую базу для сравнения: в прошлом году на январь пришлось празднование Нового года по Лунному календарю, что традиционно введет к подъему стоимости многих товаров и услуг. В этом году праздники пришлись на февраль.

Потребительские цены в Китае в январе увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне возросшего спроса в преддверии празднования Нового года по Лунному календарю.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 0,3% в годовом выражении после снижения на 0,4% в декабре. Эксперты в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%. Рост PPI отмечен впервые с января 2020 года и является максимальным с мая 2019 года.

Относительно предыдущего месяца цены производителей в январе выросли на 1%.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику материкового Китая в январе увеличились на 4,6% и достигли 91,61 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны. В долларовом выражении показатель вырос на 6,2% - до $13,47 млрд. Повышение длилось девятый месяц подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов поднялся на 1,43%, до 3655,09 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,91%, завершив в плюсе четвертую сессию подряд и достигнув 22-месячных максимумов.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подорожали акции одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+5,2%), биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (+3,8%) и производителя одежды Shenzhou International Group Holdings Ltd. (+3,6%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. выросли на 2,8%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 2,6%, производителя электроники Xiaomi Corp. - 0,6%.

В лидерах падения оказались бумаги китайской нефтяной компании CNOOC Ltd. (-1%), китайского девелопера Country Garden Holdings Co. Ltd. (-0,6%) и нефтегазовой China Petroleum & Chemical Corp. (-0,5%).

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,19%, продолжив расти четвертый день подряд и закрывшись на новых 30-летних максимумах.

Акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. подорожали на 1,7%, тогда как цена бумаг японского поставщика запчастей для автомобилей Denso Corp. выросла на 0,4%, после того как стартап Aurora Innovation Inc. объявил о планах сотрудничества с компаниями для "разработки и развертывания в глобальных масштабах самоуправляемых автомобилей". В декабре Aurora приобрела подразделение по разработке технологий беспилотного вождения американской Uber Technologies Inc., предоставляющей услуги по заказу такси и доставке еды.

Toyota в среду также отчиталась о росте чистой прибыли на 50% в третьем квартале 2021 финансового года и повысила годовой прогноз продаж автомобилей на фоне восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Между тем рыночная стоимость Nissan Motor Co. подскочила на 3,7%. Генеральный директор Nissan Макото Усида подтвердил важность электромобилей для будущего компании. Он сообщил телеканалу CNBC, что автопроизводитель попытается электрифицировать 100% всех новых транспортных средств "с начала 2030-х годов на ключевых рынках". Кроме того, он отметил, что Nissan работает с поставщиками, чтобы минимизировать влияние дефицита полупроводников в мире, который особенно сильно ударил по автомобильной отрасли.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. выросли на 1,6%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 1,4%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 0,52%.

Уровень безработицы в Южной Корее в январе 2021 года подскочил до 5,4% по сравнению с 4,6% в предыдущий месяц и 4% в том же месяце годом ранее, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные. Это максимальный показатель с октября 1999 года, согласно Trading Economics.

Количество безработных выросло на 262 тыс. - до 1,519 млн человек. Число занятых сократилось на 298 тыс. и составило 26,485 млн человек.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей электроники Samsung Electronics Co. снизилась на 1,3%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. выросла на 3,6%, бумаги Kia Motors Corp. подорожали на 1,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,52%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 1% и на 0,7% соответственно.