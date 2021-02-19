СНБО Украины не обсуждал санкции против телеканала Порошенко "Прямой"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не поднимался вопрос о санкциях против телеканала "Прямой", собственником которого является сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Санкции против телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne были введены через доказательства финансирования со стороны государства-агрессора, а также связанность их владельца с террористическими организациями. (...) Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны", - цитирует Мендель издание "Украинская правда".

Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно на защиту государственных интересов, добавила она.

"Свободе слова на Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы или ненадежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли", - добавила пресс-секретарь.

Ранее в четверг на сайте партии "Европейская солидарность" появилась информация о том, что собственником украинского телеканала "Прямой" стал сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко, который купил телеканал у бывшего народного депутата Владимира Макеенко.

"Я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе социальные - это миллионы и миллионы для того, чтобы покрыть долги канала и другое", - сказал политик.

По словам Порошенко, была информация, что телеканал собираются закрыть, что против "Прямого" СНБО может рекомендовать ввести санкции.

"Вчера у меня был ужин с одной из послов "Большой Семерки", и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение - 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал "Прямой" будет закрыт. Я получил 18 сообщений. Часть из которых я показал послу", - сказал лидер "Евросолидарности".

По его словам, утром в четверг ему позвонил Макеенко и попросил помощи по защите телеканала. "Сказал, что единственная его вина, что он несколько лет прилагал усилия, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение", - сообщил Порошенко.

Политик обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны вы можете вводить санкции против террориста Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович (экс-президент Виктор Янукович - ИФ), который так пытался закрыть "Пятый канал", тщательно по дням отследите. Подскажу - закончил он плохо".

Лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что свобода слова и журналистские стандарты на телеканале "Прямой" будут сохранены. "Я гарантирую, что высокие журналистские стандарты Прямого канала, свобода высказываний, свобода слова, свобода гостей точно будут сохранены путем моего невмешательства", - резюмировал Порошенко.