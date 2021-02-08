В СНБО Украины исключили отмену решения о запрете трех телеканалов

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Решение о прекращении вещания украинских телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK отменить будет нельзя, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"До того времени, пока у нас были не в полной мере собраны все материалы относительно деятельности этих лиц непосредственно на территории РФ, до того времени, пока мы не собрали все это в единый пул, мы не могли принять решение. Тогда бы мы с вами столкнулись с определенной опасностью отмены таких решений. Эти решения отменить будет уже невозможно", - сказал Данилов в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.

По его словам, решение о санкциях против трех телеканалов готовилось в течение 8 месяцев.

Он отметил, что СНБО было ясно, что данные телеканалы являлись не СМИ, а "сугубо пропагандистской машиной РФ". "То, что они делали, не является СМИ в прямом значении слова - это сугубо элементы гибридной, информационной войны, это информационный террор против нашего государства, который развернула РФ с использованием своих подельников", - сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что материалы о деятельности телеканалов готовились в системе определенной закрытости в связи с наличием на Украине "большой агентуры РФ".

"Я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда мы не закрыли на улице Банковой крест накрест Службу безопасности КГБ, переименовали ее на Службу безопасности Украины, оставили тех же работников. Это очень опасно, последствия мы пожинаем до этого времени. Агентура РФ сегодня на нашей территории - просто безумная. Потому у нас идет не только война горячая на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированной РФ, у нас есть информационная война, и у нас есть еще так называемая шпионская война", - сказал Данилов.