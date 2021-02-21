Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– СНБО Украины опубликовал список компаний, попавших под санкции. Их ограничили в торговых операциях и торговых перевозках на территории Украины. Ранее президент Владимир Зеленский ввел санкции против депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

– Мать убила своих детей на северо-востоке Москвы. Погибли дети трех и одиннадцати лет. Предположительно, она попыталась совершить самоубийство.

– Заразившиеся птичьим гриппом в Астраханской области прошли лечение. Вспышка болезни случилась в начале декабря прошлого года. Вирус обнаружили у семерых сотрудников птицефабрики.

– Чудинов вничью завершил поединок с Чилембой. Бой продлился 10 запланированных раундов. Чудинов – действующий чемпион WBA.