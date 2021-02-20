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СНБО Украины опубликовал список компаний, попавших под санкции

СНБО Украины опубликовал список компаний, попавших под санкции
Глава СНБО, президент Украины Владимир Зеленский (архив)
Фото: ТАСС/Zuma

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Совет Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против ряда российских и офшорных компаний, о чем свидетельствуют опубликованные в субботу вечером приложения к указу президента "О применении и внесении изменений к персональным специальным экономическим и другим ограничительным мерам (санкциям)".

Так, согласно документу, санкции вводятся против российских АО "НПЗП Менеджемент", АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", АО "Фармацевт Плюс", ООО "Дон экспорт", ООО "ИСС-Софт", ООО "Инда-софт", ООО "Роузвуд Шиппинг", ООО "Торговый дом "Донецкие угли", ООО "Биотек", ООО "Гемодженикс", ОО "Медоборудование", ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", Федерального государственного автономного учебного заведения "Севастопольский государственный университет",

В отношении офшорных компаний введены санкции в виде ограничения торговых операций, ограничение, полное и частичное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет выдачи и аннулирование действующих разрешений и планов на исполнение полетов.

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В отношении российских компаний применяются разные санкции - в основном, ограничение торговых операций, ограничение, полное или частичное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Также опубликован перечень запретительных мер в отношении физлиц. Как озвучил на брифинге вечером в пятницу, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов, среди лиц, которые попали под санкции пятеро граждан Российской Федерации (Вацковский Константин Борисович, Донченко Виталий Валерьевич, Лисогор Сергей Викторович, Попов Михаил Юрьевич и Маслюк Александр Николаевич), а также трое граждан Украины. Среди украинцев - Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля), Марченко Оксана Михайловна, супруга нардепа Виктора Медведчука, сам Медведчук Виктор Владимирович.

Раанее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука, которые рассчитаны на три года.

Как отмечается, контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова. Накануне СНБО принял решение о введении санкций против 19 юридических и восьми физических лиц. Среди лиц, которые подпали под санкции, пятеро граждан РФ, а также трое граждан Украины. Среди украинцев значится Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко.

Украина СНБО

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