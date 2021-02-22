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Исследование показало, что вакцина Pfizer останавливает распространение COVID-19

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вакцина, разработанная фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, в подавляющем большинстве случаев предотвращает заражение коронавирусом людей, привитых этим препаратом. Об этом свидетельствуют предварительные данные обсервационного исследования массовой вакцинации в Израиле, лидирующего в мире по числу привитых на душу населения, передает Bloomberg.

По сведениям агентства, вакцина Pfizer/BioNTech оказалась эффективна на 89,4% в предотвращении лабораторно подтвержденных заражений коронавирусом и на 99% - в предотвращении смертей от COVID-19.

Массовая вакцинация в Израиле началась 20 декабря. В исследовании используются данные людей, которые по состоянию на 6 февраля прошли полный курс вакцинации от коронавируса - то есть те, кто получил вторую дозу вакцины не ранее, чем семь дней назад. В этот период в Израиле была доступна только вакцина Pfizer и BioNTech.

Bloomberg отмечает, что в Израиле четыре из пяти новых случаев заражения коронавирусом приходятся на новый более заразный штамм B.1.1.7, из-за которого в стране с 17 января по 6 января вводился очередной локдаун.

Израиль Коронавирус

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