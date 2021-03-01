Путин отметил эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID-19

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Испытания российских вакцин от COVID-19 показывают, что эти препараты эффективны против новых штаммов коронавируса, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

"Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе", - отметил он.

Скворцова это подтвердила и сообщила президенту, что сейчас у россиян выявлено 3500 мутаций коронавируса.

"Все они фактически однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции и единично представленные, за исключением семи мутаций, распространенность которых превышает 5% в нашей популяции. Из них четыре - в S-белке в шипообразном, но ни одна из них не в рецепторном домене. И в этой связи рецепторный домен в нашей популяции не изменён, и все наши вакцины - и "Спутник", и вакцина, производимая "Вектором", - хорошо действуют, потому что антитела нормально, без изменений связываются с этим сайтом, - пояснила глава ФМБА. - И есть три мутации в глубинном белке N, нуклеокапсидном, но это совершенно другая история, она не связана со связыванием".

Чиновница также сообщила, что в июле начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в ФМБА. Испытаняи продлятся несколько месяцев, первую и вторую фазу испытаний объединят.