На Украину доставили первую партию вакцины AstraZeneca от COVID-19

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Первые дозы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) индийского производства доставлены на Украину, заявил во вторник министр здравоохранения Максим Степанов.

Он написал в своем фейсбуке, что самолет с партией в полмиллиона доз приземлился на Украине. " Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации", - сообщил Степанов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил индийских партнеров за поставку первой партии вакцины.

В сообщении, опубликованном в твиттере во вторник, глава государства также пообещал начать вакцинацию населения от коронавируса на Украине "как можно скорее". По его словам, в страну прибыли первые 500 тыс. доз вакцины.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2021

Самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) приземлился в аэропорту Борисполь утром во вторник.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения на Украине его зарегистрировали 22 февраля.

Ранее для экстренного применения ее также одобрила Всемирная организация здравоохранения, разрешение на использование вакцины дали Великобритания, ЕС и Индия.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.