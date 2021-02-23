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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
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На Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca производства Индии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения против COVID-19 была зарегистрирована во вторник на Украине, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Замминистра здравоохранения Ярослав Кучер сообщил, что партия вакцины прибудет в Украину в первой половине дня 23 февраля.

Ранее вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, разрешение на ее использование выдали Великобритания, ЕС и Индия.

Индийские производители вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в государственный экспертный центр министерства здравоохранения 15 февраля.

На Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Украина Коронавирус AstraZeneca

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