На Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca производства Индии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения против COVID-19 была зарегистрирована во вторник на Украине, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Замминистра здравоохранения Ярослав Кучер сообщил, что партия вакцины прибудет в Украину в первой половине дня 23 февраля.

Ранее вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, разрешение на ее использование выдали Великобритания, ЕС и Индия.

Индийские производители вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в государственный экспертный центр министерства здравоохранения 15 февраля.

На Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.