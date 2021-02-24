На Украине начал действовать адаптивный карантин

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Со среды, 24 февраля на Украине начинает действовать адаптивный карантин и вводится "желтый" уровень эпидемиологической опасности.

Согласно постановлению правительства №104 от 17 февраля, на территории страны, как и раньше, будут действовать четыре уровня эпидемиологической опасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".

"Зеленый" уровень будет устанавливаться одновременно на всей территории Украины и позволит ослабить карантинные ограничения. Он будет достигнут, если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее, чем 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидпорога, установленного для региона. Второй показатель - это коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и на антиген менее 5%.

С 24 февраля на всей территории Украины будет, кроме отдельных областей, действовать "желтый" уровень эпидопасности - это те ограничения, которые действуют сейчас в стране с некоторыми послаблениями. В частности, общепитам будет разрешено работать на час дольше - до 00:00, посещение заведений образования группами более 20 человек.

По данным Министерства здравоохранения "оранжевую" зону войдут Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, где есть превышения по одному из показателей.

На "оранжевом" уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения.

"Красный" уровень область будет вводить, если есть превышение хотя бы двух показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения - практически такие же, как при январском карантине. "Красный" уровень в области будет вводиться комиссией по ТЭБ и ЧС, ограничения вводятся на протяжении 48 часов после его внедрения.

Согласно решению Государственной комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "красный" уровень эпидемической опасности будет введен в Ивано-Франковской области с 26 февраля.

Дополнительно к ограничениям "красной" зоны будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.