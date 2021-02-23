Попавший на Украине под санкции Медведчук создал новую медиа-структуру

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Медиахолдинг "Новины", в который входят попавшие под санкции телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, создал одноименное общество с ограниченной ответственностью (ООО).

"Запрещенная "Тройка Медведчука", называвшая себя "Медиахолдинг "Новости", натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали", - написал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем телеграм-канале.

По его информации, новая ООО была зарегистрирована 18 февраля - "буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире". Учредителями нового ООО являются 100 человек, уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" - 100 гривен.

"Похоже, что (попавший под санкции СНБО Украины) Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ООО за 100 гривен ни делай - суть не меняется, а значит, и внимание со стороны государства к их деятельности", - написал Ткаченко.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, которые связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".