Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 23.02В России 4 189 153+11 823В мире 111 721 885+288 787

Попавший на Украине под санкции Медведчук создал новую медиа-структуру

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Медиахолдинг "Новины", в который входят попавшие под санкции телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, создал одноименное общество с ограниченной ответственностью (ООО).

В миреНа Украине прекратилось вещание телеканалов "пула Медведчука"Читать подробнее

"Запрещенная "Тройка Медведчука", называвшая себя "Медиахолдинг "Новости", натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали", - написал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем телеграм-канале.

По его информации, новая ООО была зарегистрирована 18 февраля - "буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире". Учредителями нового ООО являются 100 человек, уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" - 100 гривен.

В миреЗеленский ввел санкции против МедведчукаЗеленский ввел санкции против МедведчукаЧитать подробнее

"Похоже, что (попавший под санкции СНБО Украины) Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ООО за 100 гривен ни делай - суть не меняется, а значит, и внимание со стороны государства к их деятельности", - написал Ткаченко.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, которые связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Украина Виктор Медведчук

Новости по теме

Новости

Украина вышла из соглашений СНГ о воздушном пространстве

Украина вышла из соглашений СНГ о воздушном пространстве

Что произошло за день: вторник, 23 февраля

Киев обещал отсоединиться от электросетей с РФ и Белоруссией к 2024 г.

Киев обещал отсоединиться от электросетей с РФ и Белоруссией к 2024 г.

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

КС Молдавии принял решение по повторному выдвижению Гаврилицы в премьеры

Страховщик Munich Re отказался от работы с "Северным потоком 2"

Страховщик Munich Re отказался от работы с "Северным потоком 2"

Маск за день обеднел на $15 млрд и потерял звание богатейшего в мире

Маск за день обеднел на $15 млрд и потерял звание богатейшего в мире

Оппозиция на акции в Тбилиси потребовала освобождения Никанора Мелии

Оппозиция на акции в Тбилиси потребовала освобождения Никанора Мелии

На МКС отключили систему получения кислорода для поиска утечки воздуха

В США арестовали жену мексиканского наркобарона Эль Чапо

В США арестовали жену мексиканского наркобарона Эль Чапо
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');