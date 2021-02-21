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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:42Заразились
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Всем взрослым британцам предложат привиться от коронавируса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Всем взрослым подданным Великобритании будет предложена первая доза вакцины от COVID-19 к концу июля, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

"Мы будем стремиться предложить прививку каждому взрослому к концу июля, помогая наиболее уязвимым слоям населения, и предпримем дальнейшие шаги, чтобы ослабить некоторые из существующих ограничений", - говорится в распространенном заявлении премьера.

Кроме того, власти намерены ввести первую из двух доз вакцины от коронавируса всем людям старше 50 лет к 15 апреля.

Как сообщают СМИ, в понедельник глава правительства может также объявить об осторожной отмене ограничений в сфере экономической деятельности, введенных в связи с пандемией коронавируса.

В то же время Джонсон предупредил, что необходимо избегать самоуспокоенности, добавив, что изоляционные меры будут отменяться постепенно и медленно.

"Не должно быть никаких сомнений - путь выхода из изоляции будет осторожным и поэтапным, поскольку мы все продолжаем защищать себя и тех, кто нас окружает", - отметил премьер.

К настоящему времени в Великобритании первая доза вакцины введена 17 млн жителей.

С начала пандемии COVID-19 в Великобритании выявлено более 4 млн случаев заражения коронавирусом, от связанных с ним заболеваний скончались 120,5 тыс. человек.

Великобритания коронавирус COVID-19

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