Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:42Заразились
на 20.02В России 4 151 984+12 953В мире 110 725 024+418 994

Примерно треть переболевших COVID-19 в легкой форме по-прежнему испытывают ряд симптомов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Около 30% людей, которые перенесли коронавирус COVID-19 в легкой форме, спустя несколько месяцев после завершения лечения по-прежнему страдают от ряда симптомов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование Университета Вашингтона.

"В изученной группе людей, переболевших COVID-19, за состоянием которых наблюдали в течение 9 месяцев после болезни, около 30% сообщили о постоянных симптомах", - пишут авторы исследования. Они вели наблюдения за людьми, заразившимися коронавирусом на территории США.

Например 14% из респондентов, все еще ощущающих симптомы, пожаловались на утомляемость, еще столько же рассказали, что после выздоровления все равно не чувствуют запахи или вкус еды. Некоторые опрошенные (2%) сообщили о периодическом затуманивании сознания после.

В ходе исследования специалисты изучили данные 177 человек, у кого было лабораторное подтверждение того, что они болели коронавирусом. Это люди, которые испытывали незначительные симптомы во время болезни и не были госпитализированы.

Согласно данным портала Worldometers, в мире с начала пандемии выявили свыше 111 млн случаев коронавируса, около 2,4 млн из них имели летальный исход.

коронавирус COVID-19

Новости

Всем взрослым британцам предложат привиться от коронавируса

РФ впервые презентует за рубежом танк "Армата"

Военные РФ предупредили об инсценировке боевиками химатаки в Сирии

Космический грузовик Cygnus вылетел к МКС и уже вышел на орбиту

Зеленский ввел санкции против Медведчука

Зеленский ввел санкции против Медведчука

В центре Еревана подрались сторонники и противники премьера Армении

Оппозиция Армении заявила, что начинает массовые протесты нон-стоп

Столицу Индонезии затопило из-за муссона

Столицу Индонезии затопило из-за муссона

Российские моряки с танкера греческой компании попросили помочь им вернуться домой

Что случилось этой ночью: суббота, 20 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');