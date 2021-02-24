Герцог Эдинбургский лечится от инфекционного заболевания

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - 99-летний герцог Эдинбургский, супруг Елизаветы II, которого больше недели назад доставили в частную больницу в Лондоне, лечится от некоей инфекции и останется в стационаре еще на несколько дней, сообщил Букингемский дворец. Об этом сообщает BBC News.

Ранее сообщалось, что принца госпитализировали только из предосторожности и для наблюдения. Затем было объявлено, что он останется в больнице чуть дольше, чем планировалось. В больнице в минувшую субботу его уже навестил сын - принц Уэльский Чарльз.

23 февраля вечером в Букингемском дворце сообщили, что герцог Эдинбургский устроен с комфортом и хорошо реагирует на лечение.

Младший сын герцога принц Эдвард, граф Уэссекский, рассказал журналистам, что его отцу "гораздо лучше" и что он уже очень хочет покинуть больницу, что "является явно хорошим признаком".

99-летнего принца 17 февраля доставили в частную больницу короля Эдуарда VII в Лондоне. Тогда источник в королевском дворце говорил BBC News, что герцог Эдинбургский неважно себя чувствовал последние несколько дней, но это не связано с коронавирусом. После его госпитализации королева осталась в Виндзоре. Они оба получили прививки от COVID-19 в январе.

Принцу Филиппу 10 июня должно исполниться сто лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году.