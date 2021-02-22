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Принц Уильям сообщил о нормальном самочувствии супруга Елизаветы II

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Британский принц Уильям заявил в понедельник, что его дедушка 99-летний принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, который находится в больнице, в нормальном состоянии, сообщает Associated Press.

"Да, он в порядке, за его состоянием наблюдают", - сказал он в ходе посещения центра вакцинации в Англии, отвечая на вопрос о самочувствии о принца Филиппа, которого госпитализировали на прошлой неделе. Затем он подмигнул задавшему вопрос, отмечает агентство.

Британский наследный принц Чарльз, отец принца Уильяма и сын принца Филиппа, навестил его в больнице в минувшую субботу.

В миреСупруг Елизаветы II останется в больнице минимум до следующей неделиЧитать подробнее

Супруг королевы Великобритании 99-летний герцог Эдинбургский принц Филипп находится в этой больнице в качестве меры предосторожности. Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что его госпитализация не связана с коронавирусом, и что он пребывает в бодром расположении духа.

Ожидается, что он пробудет в больнице еще на этой неделе, пройдет обследование и отдохнет.

С 2017 года принц Филипп решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях и почти не появляется на публике.

Великобритания принц Уильям принц Филипп королева Елизаветы II

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