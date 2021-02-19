Супруг Елизаветы II останется в больнице минимум до следующей недели

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Супруг королевы Великобритании 99-летний герцог Эдинбургский принц Филипп, вероятно, останется в больнице на выходных под наблюдением врачей, сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что на такие меры врачи пошли "в качестве меры предосторожности", а принц пребывает "в хорошем настроении".

Герцога Эдинбургского госпитализировали вечером во вторник. В Букингемском дворце отметили, что его отправили в больницу по причинам, не связанным с коронавирусом COVID-19.

Представитель дворца уточнил, что речь идет о мере предосторожности. В январе он и британская королева Елизавета II сделали прививку от коронавируса.

Сто лет принцу Филиппу исполнится 10 июня.