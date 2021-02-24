Brent подешевела до $64,88 за баррель

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США на минувшей неделе на 1,03 млн баррелей. Аналитики ожидали в среднем сокращения запасов на 5,37 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

К 8:10 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,75%), до $64,88 за баррель. За торги вторника Brent подорожала на $0,13 (0,2%), до $65,37 за баррель, обновив 13-месячный максимум.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,68 (1,1%), до $60,99 за баррель. За предыдущую сессию контракты подешевели на $0,03 (0,1%), до $61,67 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США Минэнерго обнародует 24 февраля в 18:30 по московскому времени. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 19 февраля, на 4,8 млн баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,8 млн баррелей и 3,5 млн баррелей.

Американские производители нефти постепенно восстанавливают добычу в Техасе, парализованную ранее сильными морозами. Производство нефти в техасской части Пермского бассейна, которое неделю назад составляло порядка 600-700 тыс. баррелей в сутки (б/с), увеличилось примерно до 2,9 млн б/с, отмечает глава североамериканского подразделения OilX Берт Гилберт.

"Восстановление добычи в значительной мере связано с возвратом электричества в регион", - говорит Гилберт.

Другие объекты энергетической инфраструктуры, пострадавшие в США из-за морозов, также начинают возвращаться к нормальной работе. Оператор трубопроводов Plains All American Pipeline, объявивший на прошлой неделе о форс-мажоре, планирует вернуть в нормальный режим операции 16 нефтепроводов, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Кроме того, по меньшей мере, 8 НПЗ начали восстанавливать производство во вторник.