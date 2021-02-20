Цены на нефть снизились, Brent подешевела до $62,91 за баррель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снизились по итогам торгов в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $62,91 за баррель, что на $1,02 (1,6%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $59,24 за баррель, что на $1,28 (2,1%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг. При этом апрельские фьючерсы на WTI, наиболее активно торгуемый контракт, подешевели на $1,27 (2,1%), до $59,26 за баррель.

По итогам недели наиболее активно торгуемые фьючерсы на WTI снизились на 0,4%, тогда как стоимость фьючерсов на Brent повысилась на 0,8%, продемонстрировав рост пятую неделю подряд после достижения 13-месячных максимумов ранее на неделе, по данным Dow Jones.

Снижение нефтяных цен, в частности, связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов. Marathon Oil (SPB: MRO) Corp., Devon Energy (SPB: DVN) Corp. и Verdun Oil Co. начали получать электроэнергию из местной сети или использовать генераторы, чтобы возобновить добычу на сланцевом месторождении Eagle Ford, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Никто не может точно сказать, сколько времени потребуется на полное восстановление добычи. Однако нефтяные трейдеры и руководители компаний надеются, что основная часть добычи будет восстановлена в ближайшие дни на фоне потепления и возобновления электроснабжения.

Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки (б/с). По оценке Citigroup, добыча в Пермском бассейне будет на 1 млн б/с ниже еще в течение 10 дней.

"Ситуация в Техасе по-прежнему имеет решающее значение для фундаментальных ожиданий в краткосрочной перспективе", - отмечает старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Кроме того, негативным фактором для рынка выступают ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, а также признаки ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет MarketWatch.

На этой неделе цены на нефть поднялись до максимальных уровней с января прошлого года, что может послужить стимулом для ОПЕК+ начать увеличивать добычу с апреля, приводит издание слова Артема Абрамова, который возглавляет отдел сланцевой нефти в Rystad Energy.

Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.