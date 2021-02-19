Brent подешевела до $63,18 за баррель

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в пятницу. Факторы поддержки, связанные с перебоями поставок в США из-за сильных морозов, ослабли, говорят аналитики.

К 8:25 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,75 (1,17%), до $63,18 за баррель. В четверг контракт подешевел на $0,41 (0,6%) - до $63,93 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времене дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,87 (1,44%), до $59,65 за баррель. За предыдущие торги WTI подешевела на $0,62 (1%), до $60,52 за баррель.

"Трейдеры стремятся фиксировать прибыль перед выходными, что приводит к снижению цен", - сказал S&P Global Platts. сырьевой аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс.

Давление на рынок также оказывают ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, пишет MarketWatch.

На этой неделе цены на нефть поднялись до максимальных уровней с января прошлого года, что может послужить стимулом для ОПЕК+ начать увеличивать добычу с апреля, сказал MarketWatch Артем Абаров, руководитель отдела сланцевой нефти в Rystad Energy.

Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.

Саудовская Аравия в декабре увеличила экспорт нефти на 2,2% относительно предыдущего месяца, при этом добыча незначительно снизилась, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспорта вырос до 6,495 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,354 млн б/с в ноябре. При этом он был на 11,9% ниже показателя декабря 2019 года.

Ирак в декабре увеличил экспорт нефти на 5,5% относительно предыдущего месяца - до 3,307 млн б/с, добыча выросла на 4,7% и достигла 3,857 млн б/с. Между тем по сравнению с декабрем 2019 года первый показатель упал на 14,7%, а второй - на 15%.

По данным Bloomberg, экспорт нефти из Ирака вырос в первой половине февраля, даже несмотря на обязательство члена ОПЕК сократить добычу в этом месяце.

Сообщения об увеличении добычи в Ираке и надежды на восстановление энергоснабжения в Техасе оказали давление на нефтяные котировки в четверг, говорит старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Однако, по его словам, "бычий тренд на рынке еще далек от своего завершения".

Накануне нефтяной рынок отыграл часть потерь после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране по итогам четвертой недели подряд.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,26 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 672 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,42 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,15 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,48 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,55 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали, что данные министерства энергетики покажут снижение запасов нефти в США на 3,4 млн баррелей. Они также прогнозировали рост запасов бензина на 2,2 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 2,2 млн баррелей.