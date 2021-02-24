Оппозиционеры ворвались в здание Ереванского госуниверситета

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Несколько десятков демонстрантов ворвались в здание Ереванского государственного университета (ЕГУ).

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", члены оппозиционного "Движения спасения родины" идут по коридорам, заходят в кабинеты, призывают студентов и преподавателей присоединиться к требованию отставки премьер-министра Никола Пашиняна, и выкрикивают лозунги "Армения без Никола".

Служба безопасности ЕГУ не препятствует этой акции.

Ранее координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявлял, что оппозиция будет каждый день проводить акции протеста с требованием отставки Пашиняна.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна после принятия в ноябре 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в регионе.