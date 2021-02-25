Сторонники оппозиции в центре Еревана перекрыли несколько улиц

Архивное фото Фото: Ваграм Багдасарян/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Активисты оппозиции утром 25 февраля перекрыли движение по ряду центральных проспектов и улиц Еревана и потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

На станциях метро оппозиционеры начали вставать в дверях вагонов, не позволяя машинистам стартовать, это вызвало сбои в работе метрополитена.

Акции из разных районов города транслируются в прямом эфире местных СМИ.

Полиции удалось освободить движение не некоторых улицах, есть задержанные. "Новости Армении - News.am" сообщает, что активисты разблокировали перекрытые улицы.

Координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян 20 февраля объявил, что акции протеста будут проходить каждый день до отставки премьера.

Оппозиция требует о тставки Пашиняна после того, как тот в ноябре 2020 года подписал трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в этом регионе.