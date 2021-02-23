На антиправительственной акции в Ереване задержали более 50 человек

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении завершила акцию протеста у комплекса правительственных зданий в центре Еревана с требованием отставки премьера республики Никола Пашиняна.

Как передает корреспондент "Интерфакса", после завершения совещания в министерстве окружающей среды Пашинян в сопровождении многочисленной охраны направился в здание правительства под оскорбительные выкрики собравшихся демонстрантов.

После этого полиция вновь начала задерживать лиц, которые выкрикивали оскорбления в адрес премьера. В пресс-службе полиции Армении агентству сообщили, что по последним данным, задержаны 57 человек.

Как сообщалось, при попытке задержания полицейскими был избит координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян. Кадры избиения, на которых на его лице была видна кровь, транслировалась рядом армянских СМИ в прямом эфире. Сагателян, однако, не был задержан, сотрудники полиции отпустили его под натиском сторонников оппозиционера.

Полиция пыталась очистить территорию от демонстрантов, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение Пашиняна из здания, где располагается министерство окружающей среды, в главное здание правительства. Расстояние между этими зданиями составляет примерно 200 метров.

Вечером во вторник оппозиция проведет шествие к зданиям полиции и генпрокуратуры.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна после принятия в ноябре 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в регионе.