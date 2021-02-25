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Генпрокуратура Армении опровергла слух о планах задержать генералитет

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Армении опровергла информацию о готовящихся задержаниях руководства Главного штаба Вооруженных сил, потребовавшего отставку премьера страны Никола Пашиняна.

"Сведения о том, что по инструкции со стороны Никола Пашиняна генпрокуратура готовит санкцию, чтобы штурмовать Минобороны и задержать генералов армии, не соответствует действительности. Генпрокуратура не выполняет инструкций, и эти сведения недействительны", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

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Ранее на митинге оппозиции бывший генсек ОДКБ генерал-полковник Юрий Хачатуров заявил, что готовится задержание генералитета ГШ ВС.

Ранее в четверг Главный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и правительства республики. Премьер в ответ на это требование написал в фейсбуке: "Заявление Главного штаба ВС расцениваю как попытку военного переворота". Позже глава правительства заявил, что отправил в отставку начальника ГШ ВС Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки. Пашинян призвал военных продолжить выполнять задачи по охране границ, не терять бдительность.

Армения

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