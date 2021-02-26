Оппозиция заявила об отсутствии кворума в Совете парламента Армении

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Ереване не состоялось намечавшееся на утро пятницы заседание Совета парламента Армении, на котором оппозиция хотела добиться утверждения повестки по поиску выхода из внутриполитического кризиса. Как сообщил руководитель оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян, не было кворума.

По его словам, на совет не пришли представители правящей фракции "Мой шаг".

"Это неуважительное отношение. Можем констатировать, что парламент не имеет руководителя, у нас нет спикера. Правящая фракция бездействует", - сказал Марукян журналистам в парламенте.

Он добавил, что в пятницу его позвал на встречу президент Армен Саркисян.

Ранее член оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Иветта Тоноян говорила, что в повестку заседания внесен один вопрос - обсуждение вопроса об устранении режима военного положения и поиск путей развязки внутриполитического кризиса. Предполагалось, что после утверждения повестки парламент соберется на внеочередное заседание.

После утверждения повестки стало бы возможным проведение внеочередного заседания парламента.

Проспект Баграмяна, где расположено здание парламента, перекрыт оппозиционерами. Они с четверга поставили там палатки и собрали баррикады. Таким образом они намерены заставить депутатов вынести на обсуждение вопрос об импичменте премьер-министру Николу Пашиняну.

Ранее глава оппозиционной партии "Отечество", бывший директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что развязка внутриполитического кризиса в Армении возможна только в парламенте и только парламент может сформировать новое правительство.

Оппозиция в Армении добивается отставки Пашиняна с тех пор, как он подписал трехстороннее заявления о прекращении боев в Нагорном Карабах. Ситуация обострилась 25 февраля, когда Главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства. Поводом стала отставка Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника Главного штаба ВС Армении, который критически отнесся к заявлению премьера об устаревших "Искандерах".

Пашинян потребовал отставки и начальника штаба Оника Гаспаряна и заявил, что военные фактически пытаются совершить переворот. Президент Саркисян 25 февраля сказал, что у него есть три дня на решение об увольнении Гаспаряна.