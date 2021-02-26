Регулятор в США разрешил хранить вакцину от Pfizer в обычном холодильнике

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В США управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило хранить вакцину Pfizer против COVID-19 при стандартной температуре для морозильников для лекарств. Хранить препарат в таких условиях разрешили в течение двух недель.

FDA в декабре 2020 года выдало разрешение на экстренное использование вакцины. Тогда сообщалось, что она должна храниться при температуре от -80 до -60 градусов Цельсия.

На прошлой неделе Pfizer и BioNTech представили регулятору новые данные, согласно которым вакцина может оставаться стабильной при хранении при более высоких температурах - от -25 до -15 градусов Цельсия - в течение двух недель.

"Альтернативная температура для транспортировки и хранения поможет избежать необходимости закупки холодильного оборудования со сверхнизкими температурами для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину в большее количество мест", - приводятся в заявлении слова Питера Маркса, доктора медицинских наук, директора Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA.