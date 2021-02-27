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Оппозиция приветствовала решение Саркисяна по начальнику Генштаба

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении приветствовала решение президента страны Армена Саркисяна, отказавшегося увольнять по требованию премьера Никола Пашиняна начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

"Президент доказал, что он стоит рядом с армией. Весь народ поддерживает армию. Сейчас мы выходим на победное шествие по городу", - сказал на митинге кандидат оппозиции в премьер-министры Армении Вазген Манукян.

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Он отметил, что в воскресенье проспект Баграмяна останется перекрытым, но митингов проводиться не будет.

"Мы предоставим нашу сцену музыкантам, будет концерт, - сказал Манукян. - А в понедельник, надеюсь, мы увидим заявления полиции и Службы национальной безопасности о том, что они также присоединяются к армии".

Ранее в субботу сообщалось, что президент Армении не подписал указ об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Гаспаряна и вернул Пашиняну проект указа с возражениями.

Армения Армен Саркисян Оник Гаспарян

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