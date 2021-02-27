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Митинг с требованием отставки Пашиняна начался в центре Еревана

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался в Ереване на перекрытом демонстрантами центральном проспекте Баграмяна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на проспекте сооружена сцена, установлена профессиональная аудиоаппаратура.

Проспект Баграмяна, где расположены здания парламента и президентской резиденции, перекрыт с 25 февраля, установлены также палатки, в которых ночуют демонстранты.

Митинг оппозиции проходит также в городе Капан в Сюникской области на юге Армении, который организован мэром этого города Геворком Парсяном.

Между тем, президент Армении Армен Саркисян еще не выразил своего мнения в связи с ходатайством Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба ВС республики Оника Гаспаряна.

Как сообщалось, 25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

В администрации президента заявляли, что у президента есть срок до воскресенья для принятия решения.

Армения Ереван Никол Пашинян

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