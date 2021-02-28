Пашинян назвал решение главы Армении по начальнику ГШ ВС безосновательным

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян назвал безосновательным решение президента республики Армена Саркисяна не подписывать указ об освобождении от должности начальника Главного штаба (ГШ) ВС Оника Гаспаряна.

"Завтра на митинге мы поговорим о попытке военного переворота, о непонятном решении президента, которое является безосновательным, не имеет правовой основы, и мы должны зафиксировать это, после чего возможны определенные выводы", - сказал он в воскресенье в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Пашинян в ответ на требование его отставки заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

В минувшую субботу Саркисян принял решение не подписывать указ об освобождении начальника Главный штаб ВС и вернул документ в правительство с возражениями. Оппозиция приветствовала решение главы государства.

Однако в тот же день Пашинян вновь направил президенту республики ходатайство об увольнении Гаспаряна.