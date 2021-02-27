В Минобороны Армении заявили, что армия вне политики

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении продолжают полноценно выполнять свои функции по обеспечению безопасности республики, сообщает Минобороны Армении.

В заявлении военного ведомства подчеркивается, что вооруженные силы вне зависимости от политических процессов продолжают службу во имя обеспечения безопасности государства и народа.

В ведомстве призвали не делать заявлений от имени Минобороны и не вовлекать армию в политические процессы.

"Министерство обороны, Вооруженные силы находятся вне политики и последовательно будут продолжать шаги по реформированию и модернизации сфера обороны", - отметили в Минобороны.

Ранее один из оппозиционных лидеров Гегам Манукян заявил, что все подразделения Вооруженных сил Армении присоединились к заявлению руководства Главного штаба ВС республики с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и правительства.

В субботу, 27 февраля, президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, отставки которого добивался Пашинян.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

Согласно законодательству, премьер может обратиться с тем же ходатайством во второй раз.

Пашинян уже воспользовался этим правом. Он вновь направил президенту республики Армену Саркисяну ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.