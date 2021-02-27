Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:33Заразились
на 27.02В России 4 234 720+11 534В мире 113 415 604+414 192

В Минобороны Армении заявили, что армия вне политики

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении продолжают полноценно выполнять свои функции по обеспечению безопасности республики, сообщает Минобороны Армении.

В заявлении военного ведомства подчеркивается, что вооруженные силы вне зависимости от политических процессов продолжают службу во имя обеспечения безопасности государства и народа.

В ведомстве призвали не делать заявлений от имени Минобороны и не вовлекать армию в политические процессы.

"Министерство обороны, Вооруженные силы находятся вне политики и последовательно будут продолжать шаги по реформированию и модернизации сфера обороны", - отметили в Минобороны.

Ранее один из оппозиционных лидеров Гегам Манукян заявил, что все подразделения Вооруженных сил Армении присоединились к заявлению руководства Главного штаба ВС республики с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и правительства.

В субботу, 27 февраля, президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, отставки которого добивался Пашинян.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

Согласно законодательству, премьер может обратиться с тем же ходатайством во второй раз.

Пашинян уже воспользовался этим правом. Он вновь направил президенту республики Армену Саркисяну ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

Армения

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 27 февраля

Президент Армении не стал отправлять в отставку главу Генштаба

В Тбилиси оппозиционеры установили палатки перед парламентом

Что случилось этой ночью: суббота, 27 февраля

Белый дом анонсировал новые санкции против России

Белый дом анонсировал новые санкции против России

Саудовская Аравия отвергла выводы доклада американской разведки по убийству Хашкаджи

Американцам рекомендовали вакцину Johnson&Johnson

Разведка США заявила, что саудовский принц одобрил операцию по убийству Хашкаджи

Что произошло за день: пятница, 26 февраля

Байден исключил признание Крыма российским

Байден исключил признание Крыма российским
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');