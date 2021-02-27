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Пашинян позвал своих сторонников на митинг в Ереване 1 марта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг и шествие в Ереване 1 марта.

"Приглашаю всех 1 марта в 18:30 (17:30 мск) на площадь Республики (центр Еревана - ИФ), где состоится митинг и шествие", - написал Пашинян в фейсбуке.

Обстановка в Армении обострилась 25 февраля после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства.

Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна подписал указ об увольнении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Ранее Хачатрян поставил под сомнение слова Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Пашинян 25 февраля в ответ на требование его отставки со стороны Вооруженных сил Армении заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Саркисян не стал увольнять главу генштаба, после этого премьер снова подал ходатайство.

26 и 27 февраля состоялись встречи президента с начальником ГШ ВС, представителями оппозиции, парламентских и внепарламентских сил. В Ереване оппозиция проводит митинг с требованием отставки Пашиняна.

Армения Никол Пашинян

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