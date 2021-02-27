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В оппозиции Армении заявили о требовании военных отправить Пашиняна в отставку

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Все подразделения Вооруженных сил Армении присоединились к заявлению руководства Главного штаба ВС республики с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и правительства, заявил один из оппозиционных лидеров Гегам Манукян.

"Только что все подразделения ВС Армении, командиры и личный состав, присоединились к заявлению ГШ ВС", - сказал Манукян на митинге оппозиции в Ереване.

Между тем, телеграм-канал "Медиапорт" сообщает со ссылкой на свои источники, что Служба национальной безопасности Армении отказалась выполнять приказ Пашиняна задержать начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

Телеграм-канал сообщает также, что заявление об отставке написал начальник полиции Армении Ваге Казарян.

Официальных подтверждений этим сведениям пока нет.

Ранее Пашинян вновь направил президенту республики Армену Саркисяну ходатайство об увольнении Гаспаряна.

Армения Никол Пашинян

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