Разгонный блок "Фрегат" со спутником отделился от третьей ступени "Союза"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Арктика-М", ранее стартовавшей с космодрома Байконур.

Как следует из трансляции, которую ведет "Роскосмос", это произошло в 10:04 по Москве воскресенья.

#АрктикаМ: 562,5 с → отделение орбитального блока от третьей ступени ракеты-носителя прошло в штатном режиме.



Теперь разгонный блок "Фрегат" продолжил выведение аппарата на заданную орбиту. Его отделение ожидается спустя 2 часа и 19 минут после старта. pic.twitter.com/ww4fnzyTxE — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 28, 2021

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса - два спутника.

По данным НПО имени Лавочкина, два космических аппарата "Арктика-М" в составе системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.