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Вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии

Вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии
Российский вертолет Ми-35 на авиабазе "Хмеймим". Архивное фото
Фото: ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российский вертолет Ми-35 в Сирии по техническим причинам совершил вынужденную посадку при выполнении патрулировании провинции Хасеке, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, экипаж эвакуирован. Летчики доставлены на аэродром, их жизни ничего не угрожает.

"По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ми-35 "совершил вынужденную посадку по техническим причинам".

Ми-35 - многоцелевой ударный вертолет, модернизированная версия вертолета Ми-24.

Экипаж вертолета - два человека: пилот и оператор вооружения. На борт принимаются до восьми человек десанта.

В зависимости от выполняемых задач вертолеты могут быть оснащены противотанковыми управляемыми ракетами, неуправляемыми ракетами, стрелково-пушечным, бомбовым и минным вооружением.

Сирия Минобороны Ми-35

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