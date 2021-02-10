Российские военные сообщили об отражении атаки на авиабазу "Хмеймим" в Сирии

Пострадавших нет, база функционирует в плановом режиме

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщают об отражении атаки на авиабазу "Хмеймим" в Сирии.

В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу "Хмеймим" с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", - сообщил на брифинге в среду замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

По его словам, пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза "функционирует в плановом режиме".

"Средствами объективного контроля установлено, что обстрел осуществлен с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям", - добавил Сытник.