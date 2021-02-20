Военные РФ предупредили об инсценировке боевиками химатаки в Сирии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) провокации в северо-восточной части Идлибской зоны деэскалации с использованием отравляющих веществ, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"Террористы на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором", – сказал Сытник в субботу на брифинге.

Он заявил, что "по имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения".