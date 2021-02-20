Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:42Заразились
на 20.02В России 4 151 984+12 953В мире 110 725 024+418 994

Военные РФ предупредили об инсценировке боевиками химатаки в Сирии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) провокации в северо-восточной части Идлибской зоны деэскалации с использованием отравляющих веществ, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"Террористы на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором", – сказал Сытник в субботу на брифинге.

Он заявил, что "по имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения".

Сирии Идлиб

Новости по теме

Новости

Космический грузовик Cygnus вылетел к МКС и уже вышел на орбиту

Зеленский ввел санкции против Медведчука

Зеленский ввел санкции против Медведчука

В центре Еревана подрались сторонники и противники премьера Армении

Оппозиция Армении заявила, что начинает массовые протесты нон-стоп

Столицу Индонезии затопило из-за муссона

Столицу Индонезии затопило из-за муссона

Российские моряки с танкера греческой компании попросили помочь им вернуться домой

Что случилось этой ночью: суббота, 20 февраля

США внесли только две компании РФ в доклад конгрессу по санкциям

В Ереване накануне митинга с требованием отставки Пашиняна произошли задержания оппозиции

Байден обвинил Россию в попытке внести раздор между странами Запада

Байден обвинил Россию в попытке внести раздор между странами Запада
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');