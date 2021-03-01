Трамп призвал немедленно реформировать систему проведения выборов в США
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп призвал быстро реформировать систему голосования в стране, чтобы у избирателей была уверенность в честности процесса выборов.
"Честные, защищённые от нарушений выборы - это приоритет", - сказал он, выступая на конференции республиканцев-консерваторов CPAC.
"Нам немедленно нужна электоральная реформа", - добавил Трамп.
Он повторил, что считает массовые нарушения на выборах 2020 года решающим фактором, обеспечившим победу демократу Джо Байдену.