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Премьер Индии привился отечественной вакциной от COVID-19

Премьер Индии привился отечественной вакциной от COVID-19
Фото: Vishal Bhatnagar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил первую дозу местной вакцины против коронавируса COVAXIN в понедельник.

"Поставил первую дозу вакцины от COVID-19. (...) Я обращаюсь ко всем тем, кто имеет право поставить прививку. Давайте вместе сделаем Индию свободной от COVID-19!" - написал Моди в своем твиттере, сопроводив сообщение фотографией, на которой ему ставят прививку.

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С понедельника в Индии стартовала вторая волна вакцинации, в ходе которой привиться имеют право люди, кому 45 и более лет, и кто страдает определенными заболеваниями.

Первыми вакцинировались медицинские работники - более 12 млн человек. Сообщалось, что большинство из них предпочли вакцинацию препаратом AstraZeneca, а не местной вакциной COVAXIN.

"Это все из-за изначальной дискуссии о том, что COVAXIN был только экспериментальной вакциной и не прошел до конца третью стадий испытаний", - сказал советник правительства штата Махараштра по стратегии вакцинации Субхаш Салунхе.

Разработчик вакцины компания Bharat Biotech заявила, что скоро опубликует данные по испытаниям среди 26 тыс. волонтеров.

По данным университета Джонса Хопкинса, Индия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19. C начала пандемии здесь зарегистрировано 11 110 152 случая инфицирования, скончались более 157 тыс. человек, выздоровели более 10 млн.

Хроника 09 января 2020 года – 01 марта 2021 годаПандемия коронавируса
COVAXIN Индия Нарендра Моди Коронавирус

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