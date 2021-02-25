Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 297+444 547

В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Медицинские работники в Индии не хотят делать прививку от коронавируса местной вакциной COVAXIN, одобренной без данных об эффективности на последней стадии испытаний, сообщает издание Hindustan Times.

Прививку от коронавируса в Индии сделали более 10,5 млн медиков. Но только 1,2 млн из них, или около 11%, сделали выбор в пользу местной вакцины. Остальных вакцинировали препаратом AstraZeneca.

В миреИндийская фармкомпания рассказала, кому не стоит делать COVID-прививкуИндийская фармкомпания рассказала, кому не стоит делать COVID-прививкуЧитать подробнее

"Это все из-за изначальной дискуссии о том, что COVAXIN был только экспериментальной вакциной и не прошел до конца третью стадий испытаний", - сказал советник правительства штата Махараштра по стратегии вакцинации Субхаш Салунхе.

Ранее в этом месяце штат Чхаттисгарх, находящийся под контролем оппозиции, заявил федеральному правительству, что не будет использовать COVAXIN до подтверждения его эффективности. Эпидемиологи и эксперты тоже критиковали поспешное одобрение препарата.

Разработчик вакцины компания Bharat Biotech заявила, что скоро опубликует данные по испытаниям среди 26 тыс. волонтеров. Федеральное правительство Индии заказало 10 млн доз препарата COVAXIN и получило по меньшей мере 5,5 млн из них.

За последние 24 часа в Индии зарегистрировали 16 738 новых случаев заражения коронавирусом - самое высокое число за месяц. Всего с начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 11 млн человек, более 156 тыс. умерли.

Хроника 09 января 2020 года – 25 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
COVAXIN Индия Коронавирус AstraZeneca

Новости по теме

Новости

Салливан останется послом США в России

Салливан останется послом США в России

Гражданина Германии на родине обвинили в шпионаже в пользу РФ

Wintershall Dea заявила, что предоставила Nord Stream 2 AG достаточно денег

Wintershall Dea заявила, что предоставила Nord Stream 2 AG достаточно денег

Пашинян в четверг выступит на площади Республики в Ереване

Австралия приняла закон о плате интернет-платформ за местные новости

Пашинян отправил в отставку начальника Главного штаба ВС Армении

Пашинян отправил в отставку начальника Главного штаба ВС Армении

Главный штаб Армении потребовал отставки Пашиняна

Главный штаб Армении потребовал отставки Пашиняна

В Бресте вынесли обвинительный приговор погибшему после акции протеста

Сторонники оппозиции в центре Еревана перекрыли несколько улиц

Сторонники оппозиции в центре Еревана перекрыли несколько улиц

Brent подорожала до $67,19 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');