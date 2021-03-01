Нетаньяху обвинил Иран во взрыве на израильском судне в Оманском заливе

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Иран безусловно стоял за инцидентом, в ходе которого грузовое судно MV Helios Ray, принадлежащее израильской компании, получило повреждения в Оманском заливе, заявил в понедельник премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

"Действительно, это была операция Ирана. Это ясно", - приводит слова премьера издание Jerusalem Post.

Однако Нетаньяху, отмечает издание, не стал прямо говорить, предпримет ли Израиль ответные меры в связи с данным инцидентом. В то же время он напомнил о своей решимости не дать Ирану получить ядерное оружие.

"Мы наносим удары по Ирану во всем регионе", - добавил премьер.

Издание отмечает, что эти высказывания Нетаньяху прозвучали в интервью "Израильской корпорации телерадиовещания" в воскресенье вечером перед тем, как Сирия обвинила Израиль в ракетных ударах в районе южного Дамаска. Израиль причастность к этим акциям не подтвердил.

Взрыв на судне MV Helios Ray произошел несколько дней назад, когда судно, шедшее под флагом Багамских Островов, следовало по Оманскому заливу. Члены экипажа не пострадали. Позднее судно прибыло на ремонт в Дубай.

Причину взрыва до сих пор не установили. Высказывались версии о подрыве на мине и о ракетном обстреле. Эксперты отмечают, что инцидент произошел в момент усиления напряженности между США и Ираном.