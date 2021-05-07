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Хаменеи назвал Израиль "базой террористов"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Израиль следует считать не государством, а базой террористов, заявил в пятницу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Израиль – это не страна, а террористическая база, действующая против палестинского народа и других мусульманских наций", - сказал Хаменеи в ходе телеобращения. Его слова приводят европейские СМИ.

Аятолла добавил, что считает "долгом каждого бороться против этого деспотического режима".

Он выступал по случаю учрежденного в Иране еще в конце 1970-х годов дня солидарности с палестинцами "Аль-Кудс".

В последнее время конфронтация между Ираном и Израилем опять обострилось. Иран на основе фундаментального философского учения аятоллы Хомейни ведет пропагандистскую борьбу с Израилем. Наряду с этим Иран активизировал деятельность на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, а также стал интенсивнее работать на своей ядерной программой. Израиль в ответ также активно ведет антииранскую политику.

11 апреля на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе произошел инцидент в системе распределения электроэнергии. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе оказался проявлением "ядерного терроризма", но воздержался от обвинений в акте саботажа в адрес конкретных сил.

Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что речь шла о кибератаке, за которой, вероятно, стоит израильская разведка "Моссад".

За день до инцидента Иран объявил о вводе в строй на данном ядерном объекте передовых центрифуг, благодаря которым станет возможно активизировать процесс обогащения урана.

Израиль Иран

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