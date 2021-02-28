Пострадавшее от взрыва израильское судно прибыло на ремонт в Дубай

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Израильское грузовое судно MV Helios Ray, получившее пробоины в результате взрыва, прибыло в воскресенье на ремонт в Дубай, сообщает Associated Press.

Взрыв произошел несколько дней назад, когда судно, шедшее под флагом Багамских Островов, следовало по Оманскому заливу. Члены экипажа не пострадали.

Причину взрыва до сих пор не установили. Эксперты отмечают, что инцидент случился в момент усиления напряженности между США и Ираном.