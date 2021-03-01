В Порт-Судан после захода российского фрегата направился эсминец ВМС США

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Winston S. Churchill (DDG 81) в понедельник зашел с визитом в Порт-Судан, сообщили ВМС США.

Ранее в понедельник суданская газета "Аль-Судани" сообщила, что в порт на Красном море, куда накануне с визитом прибыл российский фрегат "Адмирал Григорович", направляется ракетный эсминец ВМС США.

В ВМС США отметили, что заход эсминца в Порт-Судан последовал вслед за визитом 24-26 февраля американского быстроходного транспортно-десантного судна USNS Carson City (EPF 7), а также визитом в Судан 25-27 января заместителя главы Африканского командования (AFRICOM) контр-адмирала Эндрю Янга и директора разведки командования контр-адмирала Хайди Берг "в целях дальнейшего развития партнерства с суданскими вооруженными силами".

"Вместе с переходным гражданским правительством Судана мы стремимся наладить партнерство между нашими двумя вооруженными силами. Всего за последние несколько месяцев мы стали свидетелями расширения контактов между военными", - сказал контр-адмирал Майкл Бейз, начальник штаба африканских военно-морских сил 6-го оперативной флота США.

Отмечается, что этот визит позволит военным руководителям Судана и США продолжить переговоры для дальнейшего изучения возможностей совместной работы и создания основы для отношений, направленных на обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

"Мы надеемся укрепить нашу дружбу за счет расширения взаимодействия на море и на суше", - подчеркнул контр-адмирал.

Это первый визит американского боевого корабля в Судан с момента создания Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) в 2008 году.

Как сообщала пресс-служба Черноморского флота, накануне фрегат "Адмирал Григорович" первым из российских боевых кораблей вошел в порт Судана, где будет создан пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. В рамках визита фрегат пополнит запасы после участия в многонациональном военно-морском учении "АМАН-2021" (AMAN-2021) в Аравийском море.

Соглашение между Россией и Суданом было подписано в декабре 2020 года. По данным флота, создание в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России носит оборонительный характер и не направлено против других государств.

В настоящее время у России за рубежом есть военно-морская база в сирийском порту Тартус. 30 сентября 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что она способна принимать десятки боевых кораблей. "Все стоянки судов оборудованы системами жизнеобеспечения, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей и судов", - заявил тогда министр обороны РФ.