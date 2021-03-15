Минобороны РФ сообщило об открытии представительства в Судане

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство открыло представительство в Судане, сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

"В прошлом году для наращивания военного и военно-технического сотрудничества нами открыты представительства Минобороны России в Центральноафриканской Республике и Республике Судан", - сказал он в интервью ведомственной газете "Красная Звезда".

О создании представительства Минобороны РФ в Центральноафриканской республике (ЦАР) стало известно в мае 2019 года. Россия и ЦАР подписали соответствующее межправительственное соглашение, согласно которому "сотрудники представительства и члены их семей не участвуют в боевых действиях на территории Центральноафриканской республики".

28 февраля пресс-служба Черноморского флота сообщила, что в порт Судана впервые в новейшей истории РФ зашел российский боевой корабль - оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович".

В Судане, как сообщалось, Минобороны РФ создает пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота на Красном море. В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соответствующее соглашение. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соглашении, которое было опубликовано в прошлом декабре на официальном интернет-портале правовой информации, отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Россия может использовать воздушное пространство Судана. Согласно документу, РФ на безвозмездной основе окажет содействие в осуществлении противовоздушной обороны военно-морской базы города Порт-Судан ВМС Судана, развитии инфраструктуры этой базы и развитии вооруженных сил Судана.

Власти ЦАР ведут борьбу с мятежниками, в частности, пользуясь поддержкой миротворческого контингента ООН. Кроме того, в стране работают российские военные инструкторы. 2 декабря 2020 года МИД РФ сообщил, что Россия дополнительно направила в Центральноафриканскую республику 300 военных инструкторов и уведомила об этом профильный комитет СБ ООН. В октябре 2018 года МИД РФ сообщал, что российские инструкторы обучили уже более 1 тыс. военных ЦАР.