ЕС решил удвоить долю на мировом рынке чипов к 2030 году

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз решил выделить более $150 млрд на разработку следующего поколения цифровых индустрий в нынешнем десятилетии, стремясь догнать конкурентов в США и Восточной Азии в таких сферах, как производство микросхем и искусственный интеллект, пишет The Wall Street Journal. Долю на рынке чипов ЕС планирует удвоить.

Это предусматривает стратегия Digital Compass, вошедшая в пакет мер объемом $2 трлн по восстановления экономики ЕС после пандемии. Стратегия направлена на существенное усиление технологической независимости блока к 2030 году.

"Нам нужно стать менее зависимыми от других, когда речь идет о ключевых технологиях", - заявила изданию зампред Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Digital Compass предусматривает рост цифровизации европейских бизнесов и частных услуг, повышение навыков европейских граждан в сфере цифровых технологий и обновление цифровой инфраструктуры. Финансирование будет предоставлено за счет инструмента Евросоюза для восстановления экономики и повышения ее устойчивости (recovery and resilience facility, RRF) объемом 672,5 млрд евро. Как минимум, 20% этой суммы ЕС пообещал потратить на "переход на цифровизацию". План еще не получил окончательное одобрение, отметила Вестагер.

Одна из целей стратегии - увеличить долю Европы на мировом рынке полупроводников нового поколения к 2030 году до 20% против 10% в 2020 году.

В число крупнейших европейских производителей полупроводников входят нидерландская ASML Holding NV, которая производит аппараты для создания микросхем, а также германская Infineon Technologies AG и нидерландская NXP Semiconductors NV, которые производят чипы для автомобильного и промышленного секторов.