Доллар подешевел почти на 67 копеек, евро - на 93,5 копейки

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Курс рубля вырос в понедельник на "Московской бирже" к бивалютной корзине на фоне оптимистичных сигналов с внешних рынков, укрепляющейся нефти и ослабления напряженности относительно новых антироссийских санкций.

Доллар подешевел на 66,75, до 73,96 рубля. Евро подешевел на 93,5 копейки, до 89,14 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 подешевела на 78,34 копейки - до 80,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает демонстрировать активный рост к доллару и евро на вечерних торгах благодаря внешнему позитиву, дорожающей нефти и ослаблению санкционных рисков. Спрос на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов продолжает поддерживаться ожиданием принятия новой программы стимулирования американской экономики объемом $1,9 трлн.

Палата представителей Конгресса в минувшие выходные одобрила предложенный президентом США Джо Байденом пакет мер поддержки экономики, который предусматривает, в частности, увеличение и продление срока действия федеральных надбавок к пособию по безработице, прямые выплаты американцам в размере $1400 на человека, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также финансирование программ вакцинации.

Законопроект перейдет в Сенат, который, вероятно, внесет в него свои изменения. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту. Байден призвал сенаторов не терять время.

Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал в понедельник запуск письменной процедуры принятия постановления Совета ЕС о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Решение постпредов принято без обсуждения. Известно, что на этой стадии невозможно обнародование имен или числа подпадающих под санкции лиц.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что санкции могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Публикация информации о санкциях в "Официальном журнале" ЕС ожидается во вторник.

Рубль перестал реагировать на новости о новых антироссийских санкциях со стороны ЕС из-за Навального после того, как стало известно, что ограничительные меры коснутся лишь физических лиц и не затронут финансовую систему страны или другие существенные для экономики области.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль начал неделю с укрепления относительно доллара и евро. "Поводом для оптимизма служит как внешний фон - мировые рынки немного успокоились после бурной прошлой недели, позитивной новостью стало одобрение Палатой представителей Конгресса США пакета помощи в $1,9 трлн, так и связанные с Россией события. Рублю оказывает поддержку дорогая нефть, а ожидаемые антироссийские санкции ЕС, вероятно, сведутся к добавлению в санкционные списки всего нескольких должностных лиц. Также стоит отметить, что индекс PMI обрабатывающих отраслей промышленности в России в феврале оказался на уровне 51,5 пунктов, что говорит о росте активности. На этой неделе будем внимательно следить за заседанием мониторингового комитета ОПЕК+, где будут обсуждаться уровни добычи. В пятницу выйдут данные по инфляции в России в феврале", - подчеркивает Голубов.

"Отечественная валюта укрепляется к доллару и евро на позитивных сигналах с внешних рынков, которые перешли к росту на информации о том, что 27 февраля Палата представителей Конгресса США одобрила план восстановления экономики на $1,9 трлн, представленный президентом Байденом. Нефтяные котировки, которые перешли к снижению в конце прошлой недели, вернулись к росту в ожидании очередного заседания ОПЕК+, где будут приняты новые квоты на добычу сырья на второй квартал текущего года. В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 74-75 руб. в паре с долларом и на уровне 89-90,5 руб. в паре с европейской валютой", - говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Цены на нефть растут в понедельник, рынок на этой неделе ждет новых решений стран ОПЕК+ относительно уровней добычи с апреля 2021 года. Трейдеры полагают, что ОПЕК+ примет решение о наращивании добычи, однако не уверены в том, насколько резко она может быть увеличена.

Заседание ОПЕК+ на уровне министров государств пройдет 4 марта. Ему будет предшествовать встреча технического комитета ОПЕК+ (2 марта) и министерского мониторингового комитета (JMMC, 3 марта), где обычно вырабатываются рекомендации для всех министров стран ОПЕК+.

К 19:02 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,67%, до $64,85 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,34%, до $61,71 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ опустил официальный курс доллара на 2 марта на 39,25 копейки, до 74,0448 рубля за доллар, а евро - на 92,82 копейки, до 89,4461 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 41,09 копейки по отношению к пятнице и составил 74,12 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 47,91 копейки и составил 74,1182 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 797,278 млн, из которых $719,715 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 077,563 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 93,57 копейки, до 89,3865 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 упал на 1,0494 рубля и составил 89,3501 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 505,565 млн евро, из которых 195,705 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 309,86 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,5% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 8 б.п. - до 4,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 4,68% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,84% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 2 б.п. - до 4,93% годовых.