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Экс-премьер Франции получил 5 лет тюрьмы за фиктивное трудоустройство жены

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа признаны виновными по делу о поддельном трудоустройстве жены и растрате государственных средств, сообщило в понедельник издание Le Monde.

По данным издания, парижский суд приговорил экс-премьера к пяти годам тюрьмы, три из которых - условно. Более того, ему запрещено вновь выдвигать свою кандидатуру на выборные должности в течение 10 лет.

Его супруге Пенелопе предъявлено обвинение в соучастии в растрате. Она приговорена к трем годам условно.

Обоих также оштрафовали на 375 тыс. евро. Отмечается, что адвокат пары немедленно подал апелляцию. До ее рассмотрения экс-премьер остается на свободе.

Третий обвиняемый по делу - Марк Жуло, который занимал депутатское место Фийона в Национальном собрании, пока Фийон находился на посту премьера, получил два года условно и штраф в размере 20 тыс. евро.

"Пенелопагейт"

Скандал "Пенелопагейт" - французская пресса окрестила этот скандал именем супруги экс-премьера - разразился в январе 2017 года, когда сатирическое издание "Канар аншене" опубликовало информацию о том, что супруга Фийона долгие годы получала зарплату в парламенте как помощник своего мужа-депутата, но в реальности там никогда не работала. Согласно данным телерадиокорпорации "Би-би-си", Фийон заплатил своей супруге 831,4 тыс. евро.

Суд постановил, что "оплата была непропорциональна выполненной работе", а также, что "миссис Фийон была нанята на бесполезную должность".

Скандал возник в разгар предвыборной кампании 2017 года, в которой экс-премьер был кандидатом правых в президенты. Дело было возбуждено перед первым туром президентских выборов.

Франсуа Фийон занимал пост премьер-министра страны в 2007-2012 годах при тогдашнем президенте Николя Саркози.

Франсуа Фийон Франция Пенелопа Фийон Марк Жуло

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