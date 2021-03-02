В ВОЗ сочли нереалистичными прогнозы о победе над COVID к концу года

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Говорить о том, что пандемию коронавируса удастся остановить к концу текущего года, преждевременно и нереалистично, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан журналистам.

В то же время, по его словам, появление в мире эффективных вакцин против COVID-19 может сократить число тяжелых случаев вызываемых инфекцией заболеваний и смертельных исходов.

"Если мы будем разумны, то сможем закончить с госпитализациями, смертями и трагедиями, связанными с этой пандемией", - сказал он на брифинге.

Тем не менее, по данным ВОЗ, число новых случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло на прошлой неделе впервые за последние полтора месяца.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что рост числа случаев заболевания является "разочаровывающим, но не удивительным", и призвал страны не ослаблять меры по предотвращению распространения инфекции.

Он сказал, что странам еще слишком рано полагаться исключительно на программы вакцинации. "Если страны полагаются исключительно на вакцины, они совершают ошибку", - отметил Гебреисус, отметив, что все ранее рекомендованные меры должны оставаться в силе.

Он подверг критике развитые страны за накопление доз вакцин в ущерб поставок препарата бедным государствам. "Прискорбно, что некоторые страны продолжают уделять приоритетное внимание вакцинации молодых здоровых взрослых с более низким риском заболеваний из числа своего населения, опережая при этом вакцинацию медицинских работников и пожилых людей в других странах", - сказал глава ВОЗ.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в ответ на вопрос журналиста, "рассматривает ли президент (Джо Байден - ИФ) вопрос о том, чтобы поделиться вакциной с Мексикой", заявила: "Нет... Его внимание, внимание администрации сосредоточено на том, чтобы каждый американец был вакцинирован. И как только мы достигнем этой цели, мы будем рады обсудить дальнейшие шаги".